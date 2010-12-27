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Под Софийским мостом не прошел грузовик
Сегодня, 18:51
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TretyakovaS
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Под Софийским мостом не прошел грузовик

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Вечером 31 октября под Софийским мостом застрял грузовик. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 31 октября под Софийским мостом застрял грузовик. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Отчаянного водителя не смутила предупреждающая надпись "Газель не пройдет" и он все равно решил предпринять попытку протиснуться под мостом.

Автомобиль получил серьезные повреждения верхней части.

Похожий случай произошел две недели назад на этом же мосту.
 
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Теги: дтп петербург , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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