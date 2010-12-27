Под Софийским мостом не прошел грузовик

Вечером 31 октября под Софийским мостом застрял грузовик. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 31 октября под Софийским мостом застрял грузовик. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



Отчаянного водителя не смутила предупреждающая надпись "Газель не пройдет" и он все равно решил предпринять попытку протиснуться под мостом.



Автомобиль получил серьезные повреждения верхней части.



Похожий случай произошел две недели назад на этом же мосту.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург