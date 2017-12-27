Видео: под Петербургом машина скорой помощи съехала в кювет

На Морском проспекте в городе Ломоносов машина скорой помощи съехала в кювет

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу, авария произошла на Морском проспекте. В результате происшествия пострадал фельдшер, который находился в карете скорой помощи. В данный момент устанавливаются причины, которые могли привести к ДТП.

От сильнейшего удара о дорожное перекрытие, передняя часть автомобиля оказалась разбитой.

Авария произошла в районе13.00. Пострадавших в результате инцидента нет. На место была вызвана резервную машину, на которой уехали медики. В настоящий момент скорая ждет приезда эвакуатора.

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