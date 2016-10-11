Под Петербургом автобус с пассажирами влетел в дерево

В Петергофе произошла авария из-за гололедицы.

Под Санкт-Петербургом произашла серьезная авария: маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем, после чего врезалась в дерево.

ДТП произошло уром 4 ноября а в Петродворцовом районе Петербрга. В результате столкновения оба водители получили тяжелые травмы. По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением транспорта из-за гололеда. Отметим, что маршрутное такси следовало по маршруту "Санкт-Петербург - Сосновый Бор", в салоне находились пассажиры. Информация о пострадавших уточняется.

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники ДПС, МЧС, а также "скорая помощь".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург