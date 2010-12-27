Во Всеволожском районе легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Легковой автомобиль врезался в общественный автобус.

В ночь на 26 сентября в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе произошло серьезное ДТП. В аварию попали легковой автомобиль и автобус. Как сообщают очевидцы, есть пострадавшие.

Причиной аварии очевидцы называют тот факт, что водитель машины не захотел уступить дорогу общественному транспорту, который ехал по главной дороге. В результате столкновения, один человек получил перелом ноги, второй повредил грудную клетку. Обоих госпитализировали врачи скорой помощи. Легковушку пришлось грузить на эвакуатор.

Обстоятельства происшествия выясняются.