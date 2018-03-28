Под Новосибирском в школе обрушилась стена

Сегодня утром, 28 марта, в Сузунском районе в селе Бобровка Новосибирской области обрушилась стена в местной школе.
В социальных сетях появилось сообщение с фотографиями с места происшествия. Позднее появилось и видео. На опубликованных кадрах видно, что коридор завален обломками стены. Другие стены все испещрены трещинами разного размера.
Сейчас в школе весенние каникулы, и поэтому занятий в школе не было, и пострадавших нет. Обрушилась стена два на три метра на первом этаже двухэтажного здания. Здание в 2016 году было признано частично аварийным.
Фото: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
Видео: ВК, Полина Ленц