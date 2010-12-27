Под Магнитогорском автоледи с тремя детьми в салоне вылетела с трассы

Старшему ребенку 4 года, младшему всего 2 месяца.

Под Магнитогорском машина с тремя детьми и их матерью улетела в кювет.

Управление ГИБДД по Челябинской области сообщает, что накануне, 24 декабря, утром около половины 9го на 2 км автодороги "Старая Магнитка-Магнитогорск-Кизильское" на территории Агаповского района женщина за рулем "Деу Матиз" не справилась с управлением, вылетела на встречку, а затем съехала в кювет.

По счастливой случайности, на встречке не было машин, и столкновения с другими транспортными средствами не было. Когда машина оказалась в кювете, она опрокинулась. В салоне было трое детей, старшему 4 года, младшему всего 2 месяца. Все дети были в специальных удерживающих устройствах и серьезно не пострадали. Женщина получила телесные повреждения, но отпущена домой на амбулаторное лечение вместе со старшими детьми. 2-менсячного малыша медики оставили под наблюдением в больнице.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области