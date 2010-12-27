Под Курском произошло страшное ДТП, в котором погибли несколько человек

В ДТП под Курском погибли пять человек.

В субботу, 9 декабря произошло жуткое ДТП под Курском на трассе Дьяконово-Суджа около поворота на с. Скородное Б. Солдатского района.

Стало известно, что водитель "Митсубиси" не справился с управлением и врезался в бетонную остановку. Уточняется, что на остановке людей не оказалось. При ударе из машины вылетели через лобовое стекло два человека и сверху на них упала одна из бетонных плит. Автомобиль после мщного удара загорелся. Все, кто оставался в машине погибли.

Сначала сообщалось о трёх погибших в машине, позже, когда подняли плиту, нашли ещё двух. В настоящее время личности устанавливаются. На месте происшествия привлекалась группировка сил и средств в составе 15 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 9 человек, 2 единицы техники.

Фото, видео: Piter.tv