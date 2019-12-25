С турфирмы взыскали 96 тысяч рублей за несостоявшийся отдых трех путешественников

Самостоятельно добиться возврата денег туристы не смогли.

Судебные приставы помогли двоим петербуржцам и мурманчанину добиться компенсации с туристической фирмы. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу, в пользу туристов, оставшихся без путешествия, взыскали почти 96 тысяч рублей.

Как выяснилось, самостоятельно добиться от турфирмы возврата денег путешественники не смогли. Взыскатели обратились в суд с исками о расторжении договоров о реализации туристического продукта, инстанция поддержала горожан и вынесла судебные решения в их пользу. Согласно решению суда жителю Мурманска должны были вернуть 21 тысячу рублей, а петербуржцам – 30 и 44 тысячи рублей соответственно.

Деньги списали с одного из счетов туристической компании.

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