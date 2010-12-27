В Петербурге построят 590 новых остановок

Каждая из них будет иметь специальный заездной "карман".

К июлю 2020 года в Санкт-Петербурге появится почти 600 новых остановок. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор Перевозок".

Отмечается, что Смольный планирует оборудовать 590 новых остановок, каждая из которых будет иметь специальный заездной "карман", чтобы общественный транспорт не тормозил движение машин. По словам главы ГКУ на первых порах у остановок установят лишь табло и знаки остановок, без павильона и заездного "кармана".

В данный момент в городе на Неве работают 6 тысяч остановок.

Фото: Piter.TV