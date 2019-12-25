Почти 50 миллионов рублей выплатили безработным и самозанятым в Ленобласти

В поисках заработка находятся 27,5 тысяч человек.

Власти Ленинградской области выделили 49,2 миллиона рублей на поддержку 7,7 тысяч безработных и 1243 самозанятых. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, по состоянию на среду, 16 июня, в поисках работы в Ленобласти находятся 27,5 тысяч человек, 23,2 из которых имеют статус безработного. Благодаря Бирже труда, карьеру начали строить уже 756 человек.

Также у жителей региона, лишившихся дохода во время эпидемии, есть возможность принять участие в общественных работах. Подробную информацию можно получить в филиале Центра занятости по месту проживания.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области