Около 20 тонн стеклоомывателя на основе метанола изъяли в Петербурге‍

В Петербурге продавали стеклоочиститель на основе метанола.

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили в магазине на Глиняной улице крупную партию стеклоомывателя, основа которого является метанол. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Продажа моющего средства оказалась незаконной. По улице Глиняной, в доме № 23 продавали ее в пятилитровых канистрах. В ходе проверки полицейские изъяли 19,2 тонн "стеклоомывайки" на 200 тысяч рублей. Эта партия была передана на склад временного хранения, а образцы товара направили на экспертизу.

По данному факту возбуждены дела об административном правонарушении по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии" и "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена", сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти