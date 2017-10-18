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Около 20 тонн стеклоомывателя на основе метанола изъяли в Петербурге‍
Сегодня, 10:59
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Shdaria
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Около 20 тонн стеклоомывателя на основе метанола изъяли в Петербурге‍

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В Петербурге продавали стеклоочиститель на основе метанола.

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили в магазине на Глиняной улице крупную партию стеклоомывателя, основа которого является метанол. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Продажа моющего средства оказалась незаконной. По улице Глиняной, в доме № 23 продавали ее в пятилитровых канистрах. В ходе проверки полицейские изъяли 19,2 тонн "стеклоомывайки" на 200 тысяч рублей. Эта партия была передана на склад временного хранения, а образцы товара направили на экспертизу. 

По данному факту возбуждены дела об административном правонарушении по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии" и "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена", сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
 
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб , стклоомыватель
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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