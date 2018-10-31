Глухонемая петербурженка получит обратно отнятых у нее детей

С петицией к ответственным органам обратилось более 20 тысяч человек.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге рассказали о том, что ситуация пятилетней дочери и двухлетнего сына глухонемой матери практически разрешена. Накануне в СМИ появилась информация о том, что органы опеки забрали малышей у родительницы из-за того, что она не открыла дверь доктору. Соседка по коммунальной квартире обвинила инвалида по слуху в пьянстве и том, что именно она является основной угрозой для жизни собственных детей.

На данный момент оформление документов ускоренно. Мартовские праздники малыши проведут в доме у бабушки, а не в социальном учреждении. Напомним, что ребят забрали у матери еще в январе 2019 года.Активисты и местные жители собрали более 20 тысяч подписей к петиции о том, чтобы 34-летней петербурженке вернули сына и дочь.

Напомним, что петербурженка собрала 4 тысячи флаконов с духами.

Фото: Piter.tv