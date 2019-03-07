Петербурженка собрала 4 тысячи флаконов с духами

Свою коллекцию она оформила в музей парфюмерии.

Петербурженка собрала более четырех тысяч флаконов с парфюмерией. В коллекции местной жительницы есть уникальные ароматы: некоторые из них уже давно не выпускаются, другие же были созданными известными личностями. Женщина хранит духи в течение продолжительного времени. Для нее хобби превратилось в работу: сейчас Элина Арсеньева управляет собственным музеем парфюмерии. Об этом сообщила сама владелица коллекции изданию "Петербургский дневник".

Отметим, что в заведении можно увидеть советские образцы духов, с которой и началась собираться коллекция. Также женщина разделяет экземпляры на зарубежные модели и авторские работы. Особую гордость петербурженки вызывают ароматы XIX века, которые для неподготовленной публики могут показаться странными.

У меня многие спрашивают: "Что же они такие мощные?! Неужели дамы вот так пахли?" Я объясняю, что в ХIХ веке неприлично было пахнуть интенсивно, поэтому ароматы наносили не на кожу, а на одежду. Причем не на сами платья, а на внутреннюю поверхность шкафа. Его специально изнутри для этого обтягивали тканью. Получался не шкаф, а такая благовонная шкатулочка. И через шкаф, через платье аромат попадал "в мир" уже значительно ослабленным. Это в те времена родилась идея "один аромат на всю жизнь", поскольку смена духов была равносильна капремонту, ведь пахли все вещи и даже мебель рассказывает Элина журналистам

Среди имеющихся флаконов - предмет, созданный художником Казимиром Малевичем. Рядом с ним размещен советский образец, который создан мастерами, пытавшимися повторить работу профессионала.

Напомним, что Рыжий Тарзан пообещал, что чиновники Петербурга будут "языками снег грести".

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