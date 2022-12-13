Почти 1,7 млн кубометров снега собрали зимой с улиц Петербурга

Ранее город поставил рекорд зимой 2021/22 годов, когда приняли 4 млн 396 тысяч кубометров снега.

За всю зиму Снегоплавильные и снегоприёмные пункты Петербурга приняли 1 млн 648 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".

Рекордсменами по приёму снега стали снегоплавильные пункты на Мебельной улице (175 тысяч кубометров) и Кушелевской дороге (163 тысячи), а также стационарный снегоприёмный пункт на Взлётной улице (160 тысяч).

Ранее город поставил рекорд зимой 2021/22 годов, когда приняли 4 млн 396 тысяч кубометров снега.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"