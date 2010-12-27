Клещи атакуют: почти 1,6 тысяч россиян обратились к врачам с укусами

Один человек заразился клещевым боррелиозом.

Почти 1,6 тысяч россиян обратились к врачам с укусами клещей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным оперативного еженедельного мониторинга, на 13 апреля в 55 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 1599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза.

По последним данным, от клещевого энцефалита привиты почти 903 тысячи россиян. В настоящее время специалисты обработали более 2,5 тысяч га в республиках Крым, Адыгея, Хакасия, Бурятия, в Кабардино-Балкарии, Краснодарском, Приморском, Хабаровском и Ставропольском краях, Астраханской, Ростовской, Белгородской, Тюменской, Амурской областях, а также в Еврейской автономной области. Особое внимание уделяется обработке территорий детских летних лагерей.

В субъектах Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора и организациях здравоохранения открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций.

Недавно Piter.TV общался с врачом-инфекционистом и выяснил, что необходимо делать, чтобы защитить себя от опасных заболеваний. А также: к чему может привести укус клеща.

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