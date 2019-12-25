Почти 18 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Под наблюдением медиков находится 616 петербуржцев.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус почти 18 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Тест на COVID-19 сдали 17 891 человек. Известно, что в настоящий момент в Северной столице медики наблюдают за состоянием 616 горожанина. Из них 2 находятся в обсерваторе, а 614 петербуржцев являются контактными.

Напомним, что за за последние сутки ещё 192 петербуржца заболели COVID-19, 10 человек скончались.

С момента начала пандемии в РФ зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. За все время из больниц выписали 840 949 пациентов, 17 820 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

Фото: pixabay.com