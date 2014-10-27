Почта России опровергла наличие вируса в системе

В отделениях "Почты России" скопление людей произошло не из-за вируса, а из-за обычного технического сбоя.

На работу "Почты России" жаловалось огромное количество людей из разных регионов. Очереди, которые постоянно собираются в отделениях почтамта возмущают людей, но вторник 19 сентября отличился. Ожидание "своей минуты" достигло 2,5 часов.

В одном из отделений "Почты России" посетителю сообщили, что причина коллапса некий вирус, который "заблокировал" систему. Оданко 20 сентября стало известно, что во всем виноват не вирус, а простой технический сбой.

В пресс-службе предприятия рассказали, что в технических отделениях связи, где произошел временный технический сбой, провели оперативную проверку оборудования. В соответствующих окнах подключили технологические решения для быстрого возобновления процессов. Позже стало известно, что сбой удалось устранить. Оборудование работает в штатном режиме.