"Почта России" разыщет потомков героев-подводников

Организация присоединилась к крупному международному проекту.

"Почта России" решила поддержать международный проект "Поклон кораблям Великой Победы" и присоединилась к поиску родственников подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Для поиска местожительства родных погибших подводников и места гибели подводных лодок "Почта" задействует свои отделения связи и почтальонов. Полученные в ходе поиска данные отправят в Разведывательно-водолазный клуб. К настоящему моменту к организации обратились уже трое родственников из Кировской и Рязанской областей.

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Фото: Piter.TV