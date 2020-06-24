Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам. Об этом сообщил инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости.
По словам специалиста, активный Bluetooth немного уменьшает время работы устройства без подзарядки, а также через короткое время переходит в режим обнаружения. Из-за этого пользователю приходят уведомления о соединении с другим устройством, а само устройство становится уязвимым для кибератак.
Эксперт также добавил, что несмотря на проблемы функции Bluetooth, ее уязвимости не представляют для смартфона большой опасности, так как ее постоянно обновляют и устраняют неполадки.
Видео: YouTube / overbafer1
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