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Rybka123
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Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

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Функцию могут использовать мошенники в своих целях.

Включенная функция  Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым  к кибератакам. Об этом сообщил  инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости. 

По словам специалиста, активный  Bluetooth немного уменьшает время работы устройства без подзарядки, а также через короткое время переходит в режим обнаружения. Из-за этого пользователю приходят уведомления о соединении с другим устройством, а само устройство становится уязвимым для кибератак. 

Эксперт также добавил, что несмотря на проблемы функции Bluetooth, ее уязвимости не представляют для смартфона большой опасности, так как ее постоянно обновляют и устраняют неполадки. 

Видео: YouTube / overbafer1

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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