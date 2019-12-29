Издатель архива рассказал, почему альбом группы "Кино" решили издать лишь 34 года спустя

После гибели Виктора Цоя издатели не стали обнародовать пленку в первозданном виде.

В конце весны поклонников группы "Кино" и творчества Виктора Цоя ждет подарок – выйдет в свет неизданный ранее альбом "Любовь — это не шутка". О том, почему альбом был издан только через 34 года после записи, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал издатель архива группы Максим Кондрашов.

Как рассказал Максим Кондрашов, фонограмма не была вовсе альбомом. То есть её записали, но издатели не оценили качество записи и поэтому отложили в архив. После гибели Виктора Цоя издатели не стали обнародовать пленку в первозданном виде, а разрезали ее и поместили песни в другие издания.

В итоге у слушателей не было возможности оценить эту запись, понять, какая она была целиком. Но в скором времени такая возможность появится. В работе принимают участие и музыканты "Кино", которые контролируют процесс реставрации старых записей.

Ранее на YouTube появилась неизданная песня Виктора Цоя.

Видео: YouTube/ Maschina Records