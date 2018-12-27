Победившая на выборах костромская уборщица решила остаться на посту главы поселения

Она еженедельно будет ездить к главе района в Чухлому, так как он тоже обещал оказать поддержку.

Победившая на выборах костромская уборщица Марина Угодская решила остаться на посту главы Повалихинского сельского поселения. Об этом она рассказала местным журналистам.

Угодская подчеркнула, что на её решение повлияла поддержка депутатов, которые пообещали ей, что помогут с решением проблемных вопросов.

Накануне СМИ писали, что Марина Угодская приняла решение уйти со своего поста.

Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, - сложная работа и большая ответственность. Марина Угодская, глава Повалихинского сельского поселения

Она отметила, что еженедельно будет ездить к главе района в Чухлому, так как он тоже обещал оказать поддержку.

Ранее мы писали, что уборщица Марина Угодская вступила в должность главы поселения в Костромской области.

Фото: Одноклассники.ру / Марина Угодская