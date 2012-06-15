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Победительница Евровидения-2018 отказалась ехать в Россию на премию Муз-ТВ
Сегодня, 12:20
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Alena_Zinovieva
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Победительница Евровидения-2018 отказалась ехать в Россию на премию Муз-ТВ

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Певица заявила, что в этот день она будет участвовать в гей-параде в Тель-Авиве.

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай отказалась ехать в Россию на премию Муз-ТВ. Менеджеры певицы отметили, что в этот день 8 июня, в Тель-Авиве пройдет гей-парад, и Барзилай "решительно" намерено в нем участвовать. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram программный директор Муз-ТВ Андрей Разыграев.

У всех свои ценности…

Пошутил Андрей Разыграев

На прошлой неделе израильская певица Нетта Барзилай выиграла конкурс Евровидение-2018. Профессиональное жюри присудило ей лишь третье место, зрители же отдали максимальное количество баллов.

Напомним, что россиянка Юлия Самойлова не смогла пройти в финал музыкального конкурса.

Фото: Instagram / nettabarzi

Теги: андрей разыграев , кто победил на евровидении 2018 , нетта барзилай , премия муз-тв
Категории: Лента новостей Культура Музыка Новости России

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