Победительница Евровидения-2018 отказалась ехать в Россию на премию Муз-ТВ

Певица заявила, что в этот день она будет участвовать в гей-параде в Тель-Авиве.

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай отказалась ехать в Россию на премию Муз-ТВ. Менеджеры певицы отметили, что в этот день 8 июня, в Тель-Авиве пройдет гей-парад, и Барзилай "решительно" намерено в нем участвовать. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram программный директор Муз-ТВ Андрей Разыграев.

У всех свои ценности… Пошутил Андрей Разыграев

На прошлой неделе израильская певица Нетта Барзилай выиграла конкурс Евровидение-2018. Профессиональное жюри присудило ей лишь третье место, зрители же отдали максимальное количество баллов.

Напомним, что россиянка Юлия Самойлова не смогла пройти в финал музыкального конкурса.

Фото: Instagram / nettabarzi