Юлия Самойлова: биография участницы "Евровидения" 2018

Певица не прошла в финал песенного конкурса.

Биография Юлии Самойловой

Будущая певица родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта Республики Коми. В 13 лет Юлия стала инвалидом I группы: у девушки обнаружили диагноз "Спинальная мышечная атрофия".С тех пор Юлия передвигается в инвалидной коляске.

Юлия с раннего детства занималась музыкой. В 10 лет она впервые выступила на большом концерте. Девушка регулярно выступала на школьных дискотеках, не один раз становилась победителем региональных музыкальных конкурсов и даже полгода проработала певицей в местном ресторане. В 2008 году девушка организовала собственную рок-группу, которая просуществовала два года.



В 2013 году Юлия Самойлова стала участницей музыкального конкурса "Фактор А" на канале "Россия 1". Алла Пугачева, возглавлявшая жюри, лично вручила ей награду "Золотая звезда Аллы". Этот конкурс стал мощным толчком в карьере певицы, ее стали узнавать на улицах. Юлия осталась в Москве начала сотрудничество со знаменитыми артистами: Ольгой Кормухиной, Гошей Куценко и Лолитой. В 2014 году Юлия выступила на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Личная жизнь Юлии Самойловой

У Юлии Самойловой есть гражданский муж Алексей Таран. Они познакомились 9 лет назад через Интернет. С тех пор молодой человек всегда находился рядом с Юлией, он стал ее администратором и тур-менеджером.

Евровидение 2017: скандал с Юлией Самойловой

В марте 2017 года стало известно, что Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Для конкурса выбрали композиции Flame is Burning. Россияне узнали о результатах отбора, и большинство поддержало смелую девушку. Однако многие опасались за молодую певицу: из-за напряженной политической обстановки девушку могли обидеть.

Через неделю после оглашения результатов отбора СБУ запретила Юлии въезд в Украину на 3 года. По мнению властей, певица нарушила законодательство страны – в 2015 году посетила полуостров Крым, что на Украине расценили как нарушение государственной границы. Российские представители объявили, что Юлия Самойлова поедет на конкурс в 2018 году, независимо, в каком городе он пройдет.

Евровидение 2018: Юлия Самойлова не прошла в финал музыкального конкурса

В 2018 году Юлия отправилась на "Евровидение". Девушка выступила в полуфинале с песней "I Won"t Break". . Но в финал конкурса девушка не прошла. В финал конкурса вышли представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Голландии.

Фото: ВКонтакте.