По требованию прокурора петербуржец принудительно госпитализирован в туберкулезную больницу

Он уклонялся от лечения туберкулеза в стационарных условиях.

Прокуратура Калининского района Петербурга установила, что у местного жителя выявлен туберкулез легких, ему рекомендовано лечение в стационарных условиях, от прохождения которого он уклоняется. Тем самым он представляет опасность для окружающего населения.

Прокурором района в суд было направлено исковое заявление о принудительной госпитализации больного в государственное бюджетное учреждение здравоохранения для прохождения лечения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Решение суда приведено к немедленному исполнению, в настоящее время житель района помещен в больницу.

На прошлой неделе прокуратура заинтересовалась случаем с ребенком-аутистом на Елагином острове.

Фото: Piter.tv