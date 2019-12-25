По требованию прокурора петербуржец принудительно госпитализирован в туберкулезную больницу

Прокуратура Калининского района Петербурга установила, что у местного жителя выявлен туберкулез легких, ему рекомендовано лечение в стационарных условиях, от прохождения которого он уклоняется. Тем самым он представляет опасность для окружающего населения.
Прокурором района в суд было направлено исковое заявление о принудительной госпитализации больного в государственное бюджетное учреждение здравоохранения для прохождения лечения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
Решение суда приведено к немедленному исполнению, в настоящее время житель района помещен в больницу.
На прошлой неделе прокуратура заинтересовалась случаем с ребенком-аутистом на Елагином острове.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все