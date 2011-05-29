Прокуратура заинтересовалась случаем с ребенком-аутистом на Елагином острове

Сотрудник пристани прогонял его шваброй и говорил матери нелицеприятные слова.

Прокуратура Петроградского района изучает инцидент, который произошел на Елагином острове. Сотрудники коммерческой организации прогнали с причала женщину с ребенком-аутистом.

По предварительной информации, женщина присела отдохнуть на пристани вместе со своим пятилетним сыном. Однако практически сразу пришел мужчина, который шваброй в грубой форме начал прогонять их с частной территории. По словам петербурженки, сын испугался, упал, начал плакать и кататься по пристани. Также мужчина заявил, что "таких детей усыплять надо" и "нечего заполнять планету больными".

Директор парка извинился перед семьей, а сотрудника, который оскорбил ребёнка-аутиста, уволили. Теперь в деле разбирается прокуратура Петроградского района.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове