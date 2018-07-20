По сети "гуляет" финальный трейлер сериала "Гоголь"

"Самым утренним сеансом, срочно в кино. И пластырь, чтобы сильно не орать", комментирует пользователь выход трейлера на официальной странице сериала "Гоголь" в Вк.

На официальной странице сериала "Гоголь" в ВК вышел финальный трейлер к следующей серии под названием "Гоголь. Страшная месть". Пользователи уже оценили насыщенность яркими сценами трейлера. Литературной основой тизера стала повесть "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Есть таки ссылки на книжную Страшную месть. Круто) Моя любимая история. Надеюсь, будет побольше от оригинала

Заключительная часть мистического сериала телеканала ТВ-3 и продюсерской компании "Среда" Александра Цекало станет доступна зрителю на большом экране с 30 августа.

Видео:Гоголь. Страшная месть/ВК