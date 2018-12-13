Ростуризм: к 2025 году Россия войдёт в список самых популярных туристических направлений

Об этом сообщили на открытии пятого заседания российско-японской комиссии по туризму.

К 2025 году планируется, что Россия будет входить в топ-12 самых популярных направлений у зарубежных туристов. Доля туризма в экономике страны, по прогнозам, должна увеличиться с 3,4% до 4,8%. Глава Ростуризма Зарина Догузова на пятом заседании русско-японской комиссии вместе с японскими коллегами обсудили существующие проблемы в сфере туризма.

"Мы также собираемся активно заниматься продвижением туристической отрасли РФ на международном рынке и работать над подготовкой специалистов в сфере туризма", - приводит слова Зарины Догузовой агентство ТАСС.

В субботу, 25 мая, состоялось открытие пятой российско-японской конференции по туризму. Российскую делегацию возглавила Зарина Догузова, японскую - Хироси Табата, руководитель агентства по туризму Японии.

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