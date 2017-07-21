Известного эколога из Ленобласти арестовали по подозрению в обнале 200 миллионов

Бизнесмен Леонид Гловацкий, которого арестовали за незаконную банковскую деятельность, оказался советником губернатора Ленинградской области в сфере экологии. На данный момент мужчину и его партнеров подозревают в обналичивании 200 миллионов рублей.

Как сообщает "Фонтанка", бизнесмен Леонид Главацкий, арестованный за теневые финансовые схемы, оказался советником губернатора Ленобласти по вопросам экологии. На данный момент он и его партнеры подозреваются в обналичивании 200 миллионов рублей.



20 июля мужчину отправили под домашний арест вместе с тремя предполагаемыми компаньонами по теневым схемам.



По данному факту в середине июня было возбуждено уголовное дело по второй части 172-й статьи УК РФ. Подозреваемые пробудут под арестом минимум до середины сентября текущего года.