По итогам 2020 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 1 трлн рублей

В целом по СЗФО рост составил 18,5%.

По итогам 2020 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк вырос на 18,5% и превысил сумму в размере 1 трлн рублей. При этом в Петербурге и Ленобласти наблюдается еще более высокий рост – 21% и 22% соответственно. В целом Петербург составляет почти половину (48%) всего розничного портфеля банка в СЗФО – 490 млрд рублей.

Наиболее динамично в 2020 году росло ипотечное кредитование. Портфель таких займов в СЗФО за год увеличился на 24% и достиг 619 млрд рублей. Ипотечный портфель Сбербанка в Петербурге увеличился на 25% – до 358,6 млрд рублей (58% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка).

Кроме Петербурга лидерами по темпу прироста ипотечного портфеля стали Ленобласть (32%), Мурманская область (29%) и Псковская область (26%).

В общем портфеле займов физлиц ипотека стабильно занимает лидирующую позицию – 60,8%.

29,8% от общего портфеля занимает потребительское кредитование. Портфель таких займов в Северо-Западном банке в 2020 году рос умеренными темпами и по итогам года увеличился на 13%, достигнув объема 303,6 млрд рублей. Наибольший прирост в 15% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на втором месте – Новгородская и Вологодская области – 14% к 2019 году.

Розничное кредитование остается фундаментом банковского бизнеса. Драйвером 2020 года стала ипотека, поставив рекорды за последние несколько лет по количеству и объему выданных кредитов. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

По словам Виктора Алонсо, рост интереса к ипотеке со стороны клиентов Сбербанка в первую очередь связан с антикризисными программами, которые были запущены в 2020 году из-за пандемии, и возможностью снизить годовую ставку. Благодаря этому доля ипотечного кредитования в 2020 году выросла почти на 3% по сравнению с 2019 годом.

Фото: пресс-служба Сбербанка