По Петербургу начнут курсировать 35 новых экологичных автобусов

Северная столица сделает проезд на наземном транспорте еще более экологичным.

В Северной столице начнут курсировать 35 новых экологичных автобуса. До конца сентября по маршрутам Санкт-Петербурга будут ходить еще 25 таких средств. Транспорт будет работать на газомоторном топливе. В общей сложности город планирует закупить 163 объекта. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".

По данным представителей компании, в ближайшее время автобусы пойдут по направлениям под номерами 11, 31, 65 и 49. Закупленный транспорт соответствует стандартам качества EEV.

Фото: Piter.tv