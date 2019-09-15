Пловчиху в США лишили победы из-за открытого купальника

За спортсменку вступились родители и ассоциация школьного спорта штата.

Участницу соревнований по плаванию на Аляске лишили золотой медали из-за "откровенного купальника. Об этом сообщает The Sun.

Как стало известно, 17-летняя спортсменка выступила в костюме, который плохо закрывал ее ягодицы. По мнению судьи, школьница решила таким образом привлечь к себе внимание. Сама девушка сказала, что оделась так ради удобства.

За спортсменку вступились родители и ассоциация школьного спорта штата. Медаль девушке вернули, а против судьи начали проводить проверку. Его подозревают в расизме.