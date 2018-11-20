За плохую уборку снега управляющие организации Петербурга оштрафовали на 28 миллионов

Возбуждено 172 административных дела.

После проверок содержания жилищного фонда и придомовых территорий возбудили 172 дела об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга.

С 1 декабря 2018 года была проверена 141 организация по 4 726 адресам. В итоге, нарушения были найдены по 1308 адреса, возбуждено 172 административных дела. Общая сумма штрафных санкций – 28,2 миллиона рублей.

Управляющим организациям напомнили, что особое внимание следует обратить на очистку козырьков, кровель от наледи и сосулек, а также очистку подходов к парадным и внутридворовым проездам.

Фото: Piter.TV