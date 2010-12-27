Платежки за ЖКХ вырастут: в Петербурге будет один "мусорный" оператор

Городской "Завод по механизированной переработке бытовых отходов – 2" по решению Тринадцатый арбитражный апелляционного суда стал единственным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Северной Столице. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

В понедельник, 23 июля в арбитражном апелляционном суде Санкт-Петербурга региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами выиграл дело у своего конкурента, частной компании. Так, региональный оператор заключил договор с властями города на 10 лет.

По плану, "мусорный" оператор отвечает сразу за весь Петербург и должен начать работать не позднее, чем с 1 января 2019 года. В его обязанности входит сбор, переработка твердых отходов и утилизация. За четыре года компания обязана переработать все отходы в Северной столице.

Сбор денег на реализацию задуманного будет проходить через единный тариф, который должен покрыть все издержки оператора. Такая система, несомненно, ударит по кошельку петербуржцев, которым придётся платить за мусор в 2 – 3 раза больше, чем сейчас.

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