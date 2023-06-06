В Петербурге успешно протестировали плавучий затвор для защиты от наводнений

Санкт-Петербург в прошлом сталкивался с серьезными наводнениями в 1824 и 1924 годах.

В Санкт-Петербурге 18 сентября состоялись плановые испытания плавучего затвора судопропускного сооружения С-1, ключевого элемента системы защиты города от наводнений. Об этом рассказали в пресс-службе КЗС.

Плавучий затвор С-1 состоит из двух батопортов и считается одной из самых сложных технических частей системы. В ходе испытаний затвор был полностью протестирован: маневрирование, установка на порог и проверка работы всех электронных, механических и гидравлических систем.

Результаты тестов подтвердили, что оборудование находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний сезон 2024-2025 годов.

Санкт-Петербург в прошлом сталкивался с серьезными наводнениями в 1824 и 1924 годах, когда уровень воды в устье реки Невы поднимался на 421 см и 380 см соответственно.

Видео: КЗС