На КЗС 18 сентября будут проведены плановые испытания плавучего затвора судопропускного сооружения

Канал судопропускного сооружения будет закрыт для прохода судов.

Дирекция КЗС сообщает, что 18 сентября 2024 года с 10:00 до 14:00 будут проведены плановые испытания плавучего затвора судопропускного сооружения С-1 с выводом в судоходный канал.

В указанный период времени канал судопропускного сооружения будет закрыт для прохода судов. Дата и время проведения маневрирования затвором согласовано со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Движение автомобильного транспорта по тоннелю судопропускного сооружения С-1 будет осуществляться в штатном режиме.

Фото: КЗС