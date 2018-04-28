Пиво рекой: в Ленобласти жёстко столкнулись две фуры, но водитель чудом остался жив

На дороге валяются бутылки с пивом.

В Ленобласти произошло столкновение двух фур. Один из дальнобойщиков чудом остался жить. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Сегодня, 28 апреля, около 20.00 на Тосненской объездной дороге произошла авария с участием двух фур. Одна из фур перевозила пиво. Первыми на место аварии прибыли сотрудники ДПС и дорожные рабочие. Они начали уборку рассыпавшихся коробок с дороги.

Водитель фуры, у которой полностью смяло кабину, получил перелом руки. Его из автомобиля доставали сотрудники МЧС.

Водители попавшие в пробку советуют объезжать данный участок через город Тосно, так как из-за бутылок пиво и двух фур движение затруднено.

Видео и фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург