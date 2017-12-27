На чемпионате мира по футболу 2018 будут продавать пиво на стадионах и в фан-зонах

В городах, где будет проводится ЧМ-2018 будет возможность купить пиво на стадионах и в фанатских зонах.

24 января стало известно, что в городах проведения матчей Чемпионата Мира по футболу 2018 можно будет купить пиво на стадионах и в фан-зонах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Отметим, что в 2013 году президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", который разрешает продажу и потребление алкоголя в местах проведения турнира. Уточняется, что закон действует в том случае, если реализацией занимается FIFA и ее коммерческие партнеры.