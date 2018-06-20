Piter.TV покажет в прямом эфире онлайн-баттл Упсала-Цирка

В прямом эфире артисты продемонстрируют свои лучшие цирковые номера.

Упсала-Цирк приглашает всех петербуржцев и гостей города на цирковой онлайн-баттл. В течение часа в прямом эфире артисты продемонстрируют лучшие цирковые трюки, а зрители смогут поддержать их добровольными пожертвованиями.

В программе баттла:

1. Цирковые и акробатические номера от Упсала-Цирка,

2. Розыгрыш 2 билетов в Упсала-Цирк и фотографии артистов с автографами,

3. Розыгрыш призов от партнеров - сети ресторанов ITALY GROUP и сети отелей "Невский Берег"

Посмотреть онлайн-транслящию можно на сайте Piter.TV в режиме реального времени.

Во время баттла артистов цирка можно финансово поддержать. Для этого необходимо сделать онлайн пожертвование по ссылке или отправит SMS на номер 3443 со словом УПС 100, где 100 - это сумма пожертвования.

Фото и видео: Упсала-Цирк.