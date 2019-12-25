Piter.TV покажет в прямом эфире финальный день молодежного фестиваля "Action Петроградский"

Выступление группы Fruktы и концерт "Мелодии любви" можно будет увидеть в формате онлайн-трасляции.

В воскресенье, 5 сентября, на Piter.TV будет вестись прямая трансляция последнего дня фестиваля для молодежи "Action Петроградский" . Мероприятие проводится при поддержке Комитета по культуре Петербурга. За награждением лучших в производстве видео-контента и медиа можно будет проследить в режиме online.

Кроме того, зрители смогут насладиться выступлением группы Fruktы и увидеть полную версию концерта "Мелодии любви", в основу которого легли популярные фильмы и мюзиклы Петербургского государственного музыкального театра "Карамболь".

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