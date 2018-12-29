Писатель Филипп Клодель поздравляет петербуржцев с Новым годом

Писатель Филипп Клодель поздравил петербуржцев с Новым 2019 годом.

Я желаю, чтобы в 2019 году русские люди как можно лучше себя чувствовали, как можно лучше жили в этом мире, абсолютно нестабильном и беспокоящем. Сейчас сложные времена. Не важно, для французов или для русских, американцев или перуанцев, норвежцев или южноафриканцев. Я считаю, что мировое общество должно, конечно, задаться вопросом о себе самом и о своем функционировании. В первую очередь, это относится к тому, как мы обходимся с нашей планетой. Это неотложный вопрос. Наше общество должно принять какие-то решения, что-то сделать с планетой, чтобы наши последующие поколения нашли ее в хорошем состоянии.

Филипп Клодель, французский писатель