Пиотровский призвал ужесточить наказания вандалов, осквернивших исторические памятники

Эксперты предлагают властям заняться проблемой "бытового отношения" к культурным объектам.

Михаил Пиотровский предложил Правительству Петербурга ужесточить наказания за осквернение памятников культуры и истории. Инициатива поддержана Союзом музеев России. Подобные меры связаны с недавним инцидентом с архитектурным объектом - "Медным всадником", на котором вандалы решили пожарить шашлыки. В результате хулиганы отделались только штрафом.

В последние годы сложилось крайне тревожная ситуация с преступным отношением наших сограждан к памятникам культуры, и таких негативных примеров, к сожалению, множество. Во многом это является результатом того, что к памятникам культуры начинают относиться как к объектам бытового развлечения, в качестве примера можно привести руферов, лазающих по крышам исторических зданий выступил с обращением президент Союза музеев

Специалисты считают, что городу также следует усилить контроль за охраной памятников.

Фото: Piter.tv