Пиотровский пообещал, что бахил в Эрмитаже больше не будет

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в музее не будут вводить обязательные бахилы для посетителей.

Для посетителей Эрмитажа не будут вводить обязательные бахилы. Об этом на встрече с интернет-пользователями рассказал директор музея Михаил Пиотровский. Руководитель культурного учреждения отметил, что бахилы были обязательными некоторое время и плохо себя показали.

Пиотровский отметил, что для защиты паркета существует лак, который регулярно обновляют. Поэтому по музею можно "по-человечески", чтобы не было ощущения, что тебя могут выгнать в любой момент.

Также Пиотровский пообещал, что в ближайшее время изменится входная зона Эрмитажа. Вместо кафе там оборудуют зону отдыха.