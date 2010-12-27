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Пиотровский пообещал, что бахил в Эрмитаже больше не будет
Сегодня, 13:04
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Asyaromanenkova
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Пиотровский пообещал, что бахил в Эрмитаже больше не будет

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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в музее не будут вводить обязательные бахилы для посетителей.

Для посетителей Эрмитажа не будут вводить обязательные бахилы. Об этом на встрече с интернет-пользователями рассказал директор музея Михаил Пиотровский. Руководитель культурного учреждения отметил, что бахилы были обязательными некоторое время и плохо себя показали.

Пиотровский отметил, что для защиты паркета существует лак, который регулярно обновляют. Поэтому по музею можно "по-человечески", чтобы не было ощущения, что тебя могут выгнать в любой момент.

Также Пиотровский пообещал, что в ближайшее время изменится входная зона Эрмитажа. Вместо кафе там оборудуют зону отдыха.

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Теги: новости спб , эрмитаж
Категории: Новости СПб

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