Президент Всемирного клуба петербуржцев и глава Эрмитажа оценил проведение 15-го Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Михаил Пиотровский заявил, что проведение 15-го Санкт-Петербургского международного книжного салона в онлайн-формате позволило приобрести интересный опыт.

Президент Всемирного клуба петербуржцев указал, что организация работает над поддержанием статуса Петербурга как самого читающего города.

В числе активных действий – издание и дарение книг о Петербурге, в том числе специальных – на тему блокады и холокоста. Пиотровский также отметил, что важным является сохранение имен людей, важных для облика Петербурга во времени, в число которых Михаил Бобров, Даниил Хармс, и другие известные имена.

Фото: Piter.tv