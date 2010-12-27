Петровская набережная будет закрыта из-за стройподготовки нахимовцев

Автомобилям нельзя будет ездить 19, 21, 26 и 28 февраля, а также 5 и 19 марта.

В Петербурге из-за занятий по строевой подготовке парадного расчета будет ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

По Петровской набережной (от Мичуринской до Петроградской набережной) и по Петроградской набережной (от Петровской набережной до улицы Куйбышева) нельзя будет ездить 19, 21, 26 и 28 февраля, а также 5 и 19 марта в период с 15:30 до 17:30.

Ограничения действуют в связи с занятиями курсантов Нахимовского военно-морского училища.

Фото: Piter.TV