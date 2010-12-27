Петербуржцы отложили покупки на время ЧМ по футболу

Петростат зафиксировал отсутствие прироста объемов продаж за июль.

На время проведения Чемпионата мира по футболу в Петербурге местные жители снизили объемы покупок. Об этом сообщается на официальном сайте Петростата. По данным организации, оборот розничной торговли в регионе за июнь составил 113,6 миллиардов рублей. Показатель не увеличился по сравнению с прошлым месяцем.

Специалисты отметили, что до этого в течение полутора лет ежемесячные выручки продавцоврегулярно увеличивались. В последний раз отсутствие роста эксперты наблюдали в феврале 2017 года.

Реализация продуктов питания упала на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Непродовольственные товары стали покупать чаще на 0,8 процентов. Этот темп роста является самым низким за последний год.

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