Петростат: в Петербурге снова начали расти объемы продаж

За июль петербуржцы стали больше покупать в розницу.

В Петербурге начинает увеличиваться рост розничной торговли. Об этом заявили специалисты петростата. Напомним, что недавно ситуация складывалась противоположная. Однако, за июль местные жители и гости северной столицы успели потратить 111,7 миллиардов рублей. Согласно статистике, данная сумма на 0,3 процента превышает ту, которая была зафиксирована за аналогичный период 2017 года.

В июне на территории северной столицы крупные ритейлеры и магазины заметили небольшой спад интереса к покупкам. По информации от экспертов впервые за полтора года не удалось увеличить выручку: показатели остались на прошлогоднем уровне. Ситуацию связали с отказом совершать серьезные покупки на время проведения Чемпионата мира по футболу.

За первые семь месяцев оборот города составил 775 миллиардов рублей. Это на 2,2 процента выше, чем в 2017 году.

Фото: Piter.tv