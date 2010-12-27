Петроградскую набережную освободили от "Забава бара"

Злачное заведение больше не пришвартовано в центре Северной столицы.

"Мостотресту" удалось избавиться он незаконно пришвартованного стриптиз-клуба "Забава-бар" на Петроградской набережной. Ранее организации пришлось обращаться в суд, чтобы инстанция признала неправомерность стоянки судна в центре Петербурга. Однако, собственник отказался выполнять постановление. К ситуации пришлось подключать приставов.

В результате к работам подключилась компания "Минхерц и компания". Сотрудники подрядчика освободили швартовочные кольца и избавились от технических коммуникаций еще 14 июля. До 17 числа в судебном порядке владельцу дали еще пять дней на то, чтобы он вывез корабль. С 3 августа виновница ситуации обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. К 15 августа набережную освободили.

Напомним, что участок, на котором размещался "Забава-бар", является частью объекта культурного наследия города. На данный момент и судно, и коммуникации, удерживающие его у набережной, демонтированы.

Фото: Piter.tv