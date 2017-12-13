Певец и музыкант Пётр Кара найден убитым в Москве

На теле мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире дома на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

19 февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений. Юлия Иванова, старший помощник руководителя главка СК России

По имеющимся данным, тело погибшего лежало в ванне и было облито хлоркой, на нем было несколько проникающих ранений в живот и в грудь.

Известно, что вместе с Петром квартиру в Отродном снимал его друг - он и является подозреваемым. Погибшего обнаружил хозяин квартиры, когда арендатор перестал отвечать на звонки. Сообщается также, что в квартире следователи обнаружили следы борьбы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Фото: ВКонтакте / Petr Gara