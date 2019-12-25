Петергоф отметит 315-летие фейерверком и запуском фонтана "Самсон"

Также для гостей торжества откроются несколько музеев.

В субботу, 12 сентября, в Петергофе пройдет празднование 315-летия со дня основания резиденции Петра I. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Официальной датой создания Петергофа считается 13 сентября 1705 года. Тогда туда вошло судно императора – шнява "Мункер". Тожество отметят фейерверком и запуском двух наиболее значимых фонтанов - Большого каскада и "Самсон".

Также для посетителей откроют двери залы Большого Петергофского дворца, "Особая кладовая" и "Церковный корпус"", которые прекращали свою работу в связи с эпидемией

Наконец, в Нижнем парке состоится концерт классической музыки в живом исполнении.

Ранее мы рассказали о том, что Петергоф проведет 2-й этап реставрации Верхнего сада.

Фото: Piter.TV