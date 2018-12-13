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Петербурженку накажут за "резиновую" квартиру
Сегодня, 10:29
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arteliseev

Петербурженку накажут за "резиновую" квартиру

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Фиктивная постановка на учет девяти мигрантов привлекла внимание правоохранителей.

Как стало известно 20 мая, Куйбышевский районный суд рассмотрит дело местной жительницы, которая прописала девятерых мигрантов в коммуналке Центрального района. Об рассказала пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, подзаработать на регистрации приезжих женщина решила еще осенью 2018 года. В октябре в квартире якобы проживали девять выходцев из Средней Азии. Однако они даже не переступали порог этой квартиры.

За нарушение законодательства женщину может лишиться свободы на три года. 

Теги: город, петербург, прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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